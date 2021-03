Sconcerti: “Franchi? Firenze ha fatto il massimo. Serve patrimonializzare”

L’editorialista del Corriere della Sera, nonché ex dirigente viola, Mario Sconcerti, è intervenuto durante il filo diretto del “Pentasport” di Radio Bruno Toscana:

Quella di Nardella mi sembra una bella mossa. Bisogna essere chiari su un aspetto: lo stadio appartiene al progetto Commisso se diventerà di proprietà della Fiorentina. Avere uno spazio come il Franchi in mezzo ad un quartier vivace come Campo di Marte credo sia una cosa giusta e corretta, poi la Fiorentina farà quello che crede. E’ stato bravo il sindaco. Commisso ha mosso troppo la terra, mettendosi contro tanta gente. Non si fa così politica. Io credo che se dobbiamo giocare al Franchi, la Fiorentina debba però patrimonializzare, altrimenti restiamo sempre una società che non può investire. La città ha fatto comunque il massimo. E’ stato trovato un modo per accontentare una grande città come Firenze dando la possibilità di avere molti posti di lavoro. Campionato? Il fattore campo sta cominciando a risalire come importanza. Quindi non è obbligatorio perderle tutte con quelle più grandi… Non ci servono tanti punti per salvarsi, a 37 sei salvo. Dobbiamo impegnarci perchè peggiori della nostra vedo solo Benevento e Spezia