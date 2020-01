Sconcerti: “Fiorentina da riparare. Pradè ha sbagliato, firmo per il decimo posto. Petagna ok”

Il giornalista ed ex dirigente viola Mario Sconcerti ha parlato durante il filo diretto con gli ascoltatori di Radio Bruno Toscana:

Mi aspetto energia, grinta e motivazioni da Iachini. La Fiorentina è poca cosa, ma penso di aver trovato tre squadre peggiori di lei. Più che in ritardo, abbiamo costruito una squadra sbagliata, ma c’è il tempo di rimediare. Adesso si tratta di non sbagliare, Pradè sa di essere sotto esame. Non dobbiamo vincere il campionato, ma rinforzarci e diventare squadra e questo si può fare. Mancanza di programmazione? Secondo me no, c’è stata piuttosto una programmazione sbagliata. La Fiorentina è una squadra rottamata, adesso deve essere riparata.

L’operato di Pradè? Ha fatto dei buoni anni con noi, ma questa volta ha sbagliato, ma è diverso da dire che vale niente.

Europa? Ho poca fiducia in questa squadra, parlare di Europa mi fa sorridere. Metterei la firma sul decimo posto.

Chi prenderei? Mi piace molto Amrabat per l’anno prossimo e poi sarei andato dal Milan a credere Calabria e Piatek.

Cutrone sarebbe un buon investimento. Petagna mi andrebbe meglio di Cutrone, sarebbe l’uomo giusto per aiutare Vlahovic sul quale bisogna puntare.

Duncan 18 milioni? Non li vale, fa la riserva nel Sassuolo.