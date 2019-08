Sconcerti: “Chiesa? Non sono ancora tranquillo. Serve investimento pesante a centrocampo”

Il giornalista e tifoso viola Mario Sconcerti ha parlato del momento della Fiorentina a Radio Bruno:

“Non ho mai discusso il valore complessivo di Corvino, ma ci sono stati pochi meriti nei suoi anni, c’è ancora molto da fare. La buona volontà c’è, la squadra è ancora poco giudicabile perché mancano ancora pedine importanti a centrocampo e in attacco. Lirola? E’ sicuramente un ottimo giocatore, un terzino destro giovane e di prospettiva con grandi qualità tecniche e fisiche. Se non diventerà un fuoriclasse mi accontento di un giocatore di rendimento. Pezzella? Lo terrei, anche se ha un problema: né lui né Milenkovic non sanno avviare l’azione, sono un doppione l’uno dell’altro. Ma non è facile trovare un altro stopper a metà agosto, dovresti fare un’altra scommessa quando la linea difensiva deve essere una cosa stabile e sicura. Simeone? Non sarà mai un giocatore da 25 gol, arriva il momento in cui vanno trovati moduli alternativi ma non può giocare dietro un centravanti perché in quella posizione ci sono Benassi e Boateng. Chiesa? Finché non parlerà, o finché non ci sarà un comunicato ufficiale non sono tranquillo. La volontà della società è ferma, credo poco all’accondiscendenza di Chiesa di rimanere a Firenze. Investimento pesante? Serve un grande centrocampista più che l’attaccante esterno, manca una mezz’ala di corsa e sostanza. Sull’esterno in Italia solo Politano può garantire 8-10 gol e farebbe una bella coppia di ali con Chiesa. Berge? Il vivaio del Genk è il migliore del Belgio e tra i migliori in Europa, se venisse mi andrebbe bene per ricreare il reparto. Dietro ci sono Zurkowski, Castrovilli, Benassi, tutti bravi ragazzi: ne manca uno per avere sicurezza”.