Sconcerti: “Chiesa fatale per Commisso, feeling mai nato. Juve o Inter? Dico Bayern”

Ecco le dichiarazioni a tema Fiorentina di Mario Sconcerti, raccolte da Calciomercato.com:

“In verità non c’è mai stato feeling tra Chiesa e la Fiorentina. E’ stato sbagliato tenerlo fin da questa estate, quando voleva andarsene. Se hai un ingaggio di poco più di un milione e te ne offrono sette, non ci sono discussioni. L’errore di Commisso – cioè tenerlo – è stato fatale, nel senso che non poteva fare altro. Non poteva arrivare a Firenze e cedere Chiesa.

Infortunio? Non mi stupisco, ha certamente un problema fisico e un inizio di pubalgia, ma la verità è che a Firenze la situazione non è più sostenibile. Oggi i 10-12 gol all’anno non ce li ha, non possono essergli chiesti. Dove finirà? A Firenze non avrebbero dubbi, un’intera città preferirebbe darlo all’Inter e mai alla Juventus; sinceramente non so come andrà a finire. Certo l’Inter forse con la Fiorentina ha un rapporto privilegiato. Credo però che per esempio al Bayern farebbe grandi cose”