Sconcerti: “Chiesa, sua crescita rallentata. E il gioco di Montella non gli si addice”

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio e ha commentato anche l’ambiguo momento di Federico Chiesa: “Se la sua crescita è rallentata? Sono d’accordo ma non credo che sia per il mercato. Non parla più, è in perenne silenzio stampa e non si fa mai vedere. Non c’è scambio con la gente, un qualcosa che ci vorrebbe. Non ho mai nascosto che io l’avrei dato via nel caso in cui si fosse presentata un’offerta grossa. Il gioco di Montella, dal punto di vista tecnico, non si addice a Chiesa“.