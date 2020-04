Sconcerti: “Chiesa? Commisso non può fare lo schizzinoso. Questa stagione non va conclusa”

Il direttore Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, queste le sue parole:

Juric mi incuriosisce molto, il Verona gioca un calcio bellissimo, è un allenatore nato con le idee di Gasperini, è costruito a sua immagine e somiglianza. Chiesa? Il giocatore non ha rinnovato il contratto, dal prossimo anno è libero di firmare con chiunque. In queste condizioni Commisso non può fare lo schizzinoso sul prezzo, rischiamo di perderlo a zero . Se vuole andare, se ne vada, con 50 milioni adesso c’è l’opportunità di fare un grande mercato. Ripartire? Non vorrei ricominciare questo campionato, è stato tirato avanti per troppo tempo, preferirei distrarmi con un mese in più di calciomercato e ripartire con una festa completamente nuova direttamente con la prossima stagione.