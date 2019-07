Sconcerti: “Cessione Chiesa finanzierebbe il mercato. Nomi come Ribery per rilanciare il marchio”

Intervenuto a TMW Radio, il giornalista ed ex dirigente viola Mario Sconcerti ha parlato così della Fiorentina:

Nomi alla Riberyper rilanciare il marchio. Cercano di sicuro giocatori di grossa personalità. Se Commisso mettesse 100 milioni, solo 15 andrebbero sul mercato, gli altri andrebbero via per debiti pregressi e stipendi. Per ora la Fiorentina ha 7 giocatori che vengono dal vivaio, servono nomi d’esperienza. Balotelli? Non verrà alla Fiorentina, così come Tonali. Non si possono pagare 30-35 milioni per un giocatore che non ha mai giocato in A. Lì c’è Castrovilli, che è considerato un top. E poi come centravanti c’è Vlahovic. Chiesa? Andrebbe ceduto dal punto di vista tecnico, permetterebbe di finanziare il mercato della Fiorentina. Lui non rinnoverà il contratto e sarai costretto poi a darlo via. Senza i soldi di Chiesa, resta la dimostrazione di forza di una società che non ha bisogno di niente. E questo promette bene non per il presente ma per il futuro.