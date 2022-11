Scanzi: “Mi aspettavo di più dalla Fiorentina, ma credo in Italiano”

"Non mi aspettavo il terremoto Juve, ma per ignoranza mia. Ho studiato le carte, e mi sono subito accorto che la scelta è stata fatta per salvare la Juve. Le 2 inchieste sono molto serie, si temeva la reiterazione del reato, e il CDA ha dovuto dimettersi.

Sulla Fiorentina? "Credevo che la Fiorentina avesse più punti, anno scorso giocavano da dio. Anno scorso hanno messo in grossa difficoltà il Milan. La partita contro i ragazzi di Pioli è stata bizzarra, ma non solo per l'arbitro. La Viola meritava il pari. Pensavo però che la Fiorentina si assestasse sul settimo posto, dietro alle prime 6, però credo che la squadra possa ancora rimontare. Io tengo alla Fiorentina, per tanti motivi, da Rui Costa, a Baggio e Antognoni, e anche per la fede viola di mio padre. Italiano è un ottimo tecnico, c'è del materiale, c'è della qualità. Può vincere la Conference, l'ha dimostrato la Roma. La Fiorentina non è favorita, ma è tra quelle 4-6 squadre che può vincerla assolutamente."