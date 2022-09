Scanagatta: “Gonzalez assenza che pesa. Italiano? Penso che ecceda sul turnover”

Il noto giornalista Ubaldo Scanagatta, esperto di tennis, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per parlare anche di Fiorentina. Queste le parole sulla sfida di domani in Conference League: "Dobbiamo stare attenti a queste squadre, perché non sappiamo mai cosa aspettarci. La Fiorentina gioca sempre meglio con le squadre forti, quindi spero che non faccia lo stesso errore di Empoli. Mi aspetto una partita giocata più in attacco che in difesa e soprattutto qualche passaggio in verticale in più del solito".