Scanagatta: “Fiorentina fortunata. Nel Parma tanti giocatori che vorrei avere”

Sulle frequenze di Radio Bruno, il giornalista Ubaldo Scanagatta ha parlato così il giorno dopo il passaggio del turno in Coppa Italia: "A me piacerebbe avere diversi giocatori visti ieri del Parma: Bernabè, Bonny, Sohm, Benedyczak sono bravi. La Fiorentina è stata molto fortunata. Serve che in futuro ci si ricordi di questa gara quando le cose si mettono male. Finalmente Italiano ha avuto un risentimento per quanto riguarda la doppia punta, perché gli attaccanti insieme possono darsi una mano in area in momenti complicati".