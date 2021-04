Sassuolo-Fiorentina, le probabili formazioni

Sabato pomeriggio alle 18 la Fiorentina affronterà il Sassuolo in trasferta con gli uomini di De Zerbi reduci dalla vittoria di Benevento: vediamo insieme le ultime indicazioni sugli undici di partenza

Niccolò Ghinassi

Alle 18 di sabato torna in campo la Fiorentina che al Mapei Stadium di Reggio Emilia sfiderà il Sassuolo di De Zerbi. I neroverdi vogliono consolidarsi in classifica alle spalle delle grandi del campionato. La Fiorentina invece recupera Ribery e ha bisogno di punti preziosi per salvarsi.

Le ultime dai campi

Iachini recupera Ribery e Pulgar dal turno di stop per la squalifica. Non saranno della partita invece Kokorin che continua il percorso di riabilitazione e l'infortunato di lungo corso Igor. Arrivano però buone notizie sul brasiliano, che è tornato a lavorare sul campo. Potrebbe tornare a disposizione di Iachini per le ultime partite della stagione anche se lui si professa più ottimista e parla di sabato. L'allenatore viola si affiderà agli uomini migliori. Davanti sicura la coppia Ribery-Vlahovic, mentre in difesa verrà confermato il terzetto delle ultime gare: Milenkovic, Pezzella, Quarta. I dubbi sono tutti a centrocampo. Sono in quattro per tre maglie: chi resterà fuori fra Pulgar, Amrabat, Castrovilli e Bonaventura? Questa volta potrebbe essere l'ex Milan a godere di un turno di riposo. Sulle corsia esterna di destra toccherà ad uno fra Venuti e Caceres

De Zerbi invece ha due giocatori fondamentali non al meglio, si tratta di Caputo e Berardi. Se non dovessero farcela, spazio a Raspadori e Traorè. Sulla mediana soltanto Locatelli è sicuro del posto, affianco a lui è aperto il ballottaggio fra Magnanelli, Obiang, Bourabia e Maxime Lopez. In difesa, invece, i neroverdi dovrebbero ripartire da Marlon e Ferrari

Le probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos, Lopez, Locatelli, Traore, Djuricic, Boga, Raspadori