Sarri, l’amico Virgili: “Maurizio a Firenze sarebbe il massimo, Callejon è il suo cocco”

Aurelio Virgili, amico di Maurizio Sarri, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

Se non ci sono elementi di discordia, un accordo si trova sempre. E così credo avverrà fra lui e la Juventus perchè a lui piace allenare. Conosco le sue qualità, non voglio gufare al momento la Fiorentina, ma se un domani ci sarebbe la possibilità di vedere Maurizio sulla panchina viola sarebbe bello. E’ un grande allenatore che ci manca da tempo, quando vedo l’Atalanta prima in classifica penso che ci potremmo essere noi: siamo stati più avanti nel processo di crescita in passato. Callejon? A Napoli era considerato il suo cocco, giocava sempre. Sono convinto che alla Fiorentina sarà un valore aggiunto.