Sarri: “Dicono che siamo favoriti, ma siamo circondati dall’odio. A Firenze hanno offeso mia mamma…”

Queste le parole del tecnico della Juventus Maurizio Sarri, nel corso della diretta con il canale YouTube dei bianconeri:

Siamo circondati dall’odio in qualsiasi parte d’Italia. Ma te ne accorgi soltanto una volta che sei dentro all’ambiente. Siamo sempre quelli favoriti dagli arbitri, poi se guardi i dati non è così. A Napoli mi hanno fischiato, dopo che io ho dato tutto nella mia esperienza lì: se non abbiamo vinto è perché sono scarso io. A Firenze, al Franchi, hanno insultato mia mamma. Però c’è da dire che in qualsiasi trasferta, una buona parte dello stadio tifa per noi, questo a testimonianza del fatto che c’è anche tanto amore per la Juve in tutto il Paese.