Saponara, in attesa del rinnovo arrivano interessamenti esteri. Ma resterà viola

Il futuro di Riccardo Saponara è ancora da scrivere e come si legge su alfredopedulla.com il giocatore romagnolo, in questi giorni in vacanza in Marocco, ha ricevuto un paio di offerte da società estere. Ma il suo obiettivo è quello di rimanere a Firenze e firmare un prolungamento di contratto con il club gigliato: le parti si riaggiorneranno a breve per trovare la soluzione definitiva, come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi.