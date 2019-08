Saponara a Genova: “Scelta migliore per me, ai miei ex tifosi dico…”

Riccardo Saponara saluta la Fiorentina (I DETTAGLI DELLA CESSIONE). Il giocatore è arrivato questa mattina a Genova per le visite mediche con i rossoblu: “La città mi era già piaciuta e ora avrò modo di conoscerla ancora meglio nel prossimo anno – ha detto Saponara – Perché il Genoa? Perché calcisticamente è l’opportunità migliore in questo momento e poi tecnicamente il presidente mi ha voluto fortemente. In questa fase della carriera è la scelta migliore per me. Le reazioni dei tifosi della Samp? Sono state quelle che mi aspettavo – ammette Saponara – si sa come funziona il calcio, capisco l’amarezza dei tifosi doriani, è comprensibile ma questo fa parte del calcio, sono un professionista e da oggi daró il massimo per i colori rossoblu. Sono stato bene con i colori blucerchiati ma ora penso alla prossima stagione, per me inizia un nuovo capitolo” le parole riportate da ilsecoloxix.it. E ADESSO TOCCA A SIMEONE…