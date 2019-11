Sandrelli: “Troppa enfasi sul nuovo stadio, inciderà poco. Rocco pensi al mercato”

Massimo Sandrelli, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni del Pentasport

Il recupero di Ribery è importante, la squadra ha dimostrato sempre molte difficoltà, anche nelle vittorie è riuscita a prevalere più per demeriti altrui che per prestazioni convincenti. Si è detto che in estate c’erano dei soldi che non sono stati spesi, a gennaio Rocco dovrà aprire il portafogli per rimediare alle grandi lagune della rosa. Il presidente sta dando troppa importanza alla questione stadio, è fonte solo del 10% dei ricavi, le squadre non si fanno con uno stadio, ma con acquisti importanti dal mercato. In questo momento la nuova proprietà deve trovare un punto d’incontro con il calcio italiano, perchè l’ultimo mercato si è concluso con il giocatore più pagato che non gioca (Pedro, ndr).