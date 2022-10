Sandrelli: “Kouame non è meglio di Cabral o Jovic, però…”

"Non siamo entusiasti della Fiorentina ad ora. Italiano vuole che la squadra giochi secondo le sue idee. La squadra non è in grado di farlo però, e la qualità media non è molto alta. La squadra gioca piano ed è prevedibile. L'Atalanta con una prodezza di Muriel ha cambiato la partita. Kouame non è meglio di Cabral o Jovic. Se giochi in verticale però si. Jovic ha bisogno di un punto di riferimento davanti. Se vai piano possono contrastarti bene le altre squadre. Se non si tira da fuori è difficile trovare occasioni da gol. L'Atalanta ha avuto tre occasioni davanti alla porta, la Fiorentina quasi nessuna. La costruzione di questa squadra ha trovato vari intoppi. Qualcosa di non funzionale c'è stato. Continuo a chiedermi se sia vero che Italiano e Pradè non si parlano da tempo. Non so se è vero. Questo sarebbe, se vero, un segnale che c'è uno scostamento tra dirigenza e staff tecnico. Il problema comunque non sono gli errori. Il problema è quando prendi giocatori che non servono per certi piani tattici."