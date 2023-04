Sandrelli: “Fiorentina superiore al Lech, ma i polacchi vanno rispettati”

Gara importante

"Quelli che attendono i viola sono appuntamenti importanti e difficili, visto che tutte le partite sono complicate. Il Lech mi pare più forte della Cremonese e giocare con una squadra titolata e terza in classifica in Polonia è un impegno da non sottovalutare. Sono convinto che i viola abbiano le armi per andare avanti nella competizione, anche se i polacchi sono in serie utile e sarà una partita da prendere con grande rispetto. Italiano sa motivare la squadra e queste partite le sa affrontare. Spezia? Una partita così ci sta, è andata così e va accettato: alcune volte si vince non meritando, ma l’importante è non perdere".