Sandrelli: “Fiorentina sciatta nella comunicazione. Italiano deve crescere”

Il decano del giornalismo fiorentino, Massimo Sandrelli, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per parlare del momento della Fiorentina: "Poca comunicazione della società? Prima eravamo abituati a comunicare in maniera più aperta, libera e anche divertente. Male mi sarei abituato a questo tipo di calcio. Molto dipende da come si pone la società verso l'esterno. Per esempio, Mourinho è uno che va in conferenza stampa e fa scoppiare il caos intorno ad un preciso giocatore. La comunicazione è anche un mestiere, va usata bene. Il fatto di non aver dato spiegazioni su Nico Gonzalez, secondo me è un modo sciatto di fare comunicazione. Devi cercare di fare chiarezza in queste situazioni".