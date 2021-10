Sandrelli: “Ai viola mancano equilibrio, attaccante e difensore”. Su Vlahovic…

Il giornalista sul caso Vlahovic: "Il tecnico in questa situazione è quello più in difficoltà, deve fare il meglio con ciò che ha a disposizione"

Il giornalista ed ex dirigente viola Massimo Sandrelli è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, queste le sue parole: "Il bilancio della Fiorentina è ancora molto parziale, limitato. Manca ancora l'equilibrio come testimonia il rapporto tra reti fatte e subite. Manca poi un attaccante, la società dovrebbe impegnarsi ad alzare il livello puntando su dei giovani che hanno però già fatto vedere qualcosa".

Sandrelli conclude: "Secondo me anche la difesa avrebbe bisogno di qualche interprete in più. Cosa direi a Vlahovic se fossi Italiano? Italiano è l'allenatore e deve fare il meglio con coloro che ha a disposizione. Il tecnico in questa situazione è quello più in difficoltà".