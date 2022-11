San Siro da brividi, previsti 73mila spettatori: maxi esodo viola

Sarà una cornice da brividi, quella che in cui Milan e Fiorentina si sfideranno questa sera alle 18:30 per l'ultima gara dell'anno prima della sosta per i Mondiali. Secondo gli ultimi dati emersi, infatti, San Siro sarà tutto esaurito per un totale di circa 73.000 spettatori presenti. Di questi in particolare ben 3.000 saranno tifosi viola che per l'ennesima volta in questa stagione non faranno mancare l'appoggio alla squadra.