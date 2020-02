“Samp-Fiorentina sfida tra deluse, può uscirne un pari. Castrovilli? Me lo aspettavo, ma non così”

Ad A pranzo con il Pentasport di Radio Bruno Toscana ha parlato Martino Traversa, doppio ex di Fiorentina e Samp:

“Mi aspettavo di più dalla Fiorentina, ma non va dimenticato da dove veniva lo scorso anno. Commisso mi sta molto simpatico e mi auguro che faccia i fatti, riportando la Fiorentina dove le compete. Samp-Fiorentina scontro salvezza? Sicuramente una partita tra deluse, credo che in campo ci sarà paura di perdere e potrebbe uscirne un pareggio. Castrovilli? Ha sempre avuto delle doti superiori alla media, credevo che avesse la possibilità di arrivare un giorno in Serie A. Certo un’esplosione così improvvisa non se la sarebbe aspettata nessuno.”