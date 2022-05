Sacchi: “Varie realtà in crescita, club come ACF stanno dando lezioni alle big”

"C’è l’idea di voler essere padroni del gioco, che è la strada maestra per arrivare al successo"

In un'intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport , Arrigo Sacchi ha affrontato vari temi sul calcio italiano. Questo il suo commento sulle squadre in rampa di lancio in Serie A:

"C’è l’idea di voler essere padroni del gioco, che è la strada maestra per arrivare al successo. E poi ci sono tante altre realtà che stanno crescendo e, pur essendo club più piccoli, stanno dando lezioni alle più grandi. Quali? Penso all’Atalanta, ovviamente. Al Sassuolo, al Verona, alla Fiorentina, allo Spezia, al Torino. Tutte formazioni che cercano di imporre le loro idee e il loro stile, con coraggio e senza inutili e dannosi tatticismi. Dobbiamo capire che, specialmente in questo momento storico, il popolo ha bisogno di svagarsi, di divertirsi, di gioire. E il calcio dev’essere lo strumento per far trasmettere allegria, serenità."