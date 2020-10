Intervenuta al Pentasport di Radio Bruno, Stefania Saccardi, vicepresidente della giunta regione e assessore all’agro-alimentare, caccia e pesca, ha parlato brevemente anche della Fiorentina:

Vanno bene i punti, ma prima o poi i risultati dovranno arrivare in seguito alle prestazioni. Speriamo che qualcuno registri cosa non va. Non ci potrà essere sempre la fortuna.