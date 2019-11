S. Gori: “E’ un grande Cagliari, Giulini un terno al lotto. Fiorentina? Giovani forti, non solo Castrovilli”

Sergio Gori, ex attaccante del Cagliari, a Tuttomercatoweb.com ha parlato della partita contro la Fiorentina:

Grande Cagliari. Voglio però restare con i piedi per terra. Ha ottenuto un grande traguardo , ovvero avere adesso un presidente di valore come Giulini. Cagliari non ha le prospettive finanziarie di altre città e trovare Giulini è stato come una vittoria al terno al lotto.Vedo competenza negli acquisti e nella scelta dell’allenatore. Quanto all’Europa bisogna star calmi e andare avanti come dice Maran gara per gara. La partita con la Fiorentina? Non è facile, la squadra viola mi piace molto, ha giovani interessanti. Non solo Castrovilli ma pure quelli che ho visto nel reparto arretrato. Per il Cagliari sarà una brutta gara e credo che possa dare un’idea su dove effettivamente potrà arrivare la formazione rossoblù. Si gioca a Cagliari ma ricordo sempre che vincendo 1-0 a Firenze il Cagliari che conquistò lo scudetto superò una tappa molto importante.