S. Borghi: “Pezzella un totem. Boateng? Non è un centravanti, il Barcellona sbagliò a prenderlo un anno fa”

Tramite il proprio canale Youtube, il giornalista Stefano Borghi ha parlato così di Fiorentina-Spal:

Il gol di Pezzella è la svolta, il nuovo passo. Quanta fatica e limiti però, anche se i segnali sono determinanti. Il gol lo ha segnato un leader nel finale di una partita sofferta. La Fiorentina deve costruire le basi per la prossima stagione. Spal? Può ancora credere nella salvezza ma la situazione si è appesantita. Boateng? Uscito all’intervallo, non è utile come riferimento evidenziato. Il Barcellona ha sbagliato lo scorso anno a prenderlo al posto di Suarez. La Fiorentina ha puntato sulla sua esperienza ma lui non è un’opzione per questo ruolo. Anche Chiesa sta faticando a svoltare.