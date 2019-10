Rummenigge: “Ribery alla Fiorentina ci ha sorpresi. Ruolo? Intuizione di Montella”

L’ad del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge ha parlato così a Trento al Festival dello Sport organizzato da La Gazzetta dello Sport:

Ribery? La Fiorentina gioca con due punte e lascia spazio a Ribery che può attaccare senza dover difendere. Così può pensare solo ad attaccate, è una scelta intelligente di Montella. Gol? Quello al Milan è un capolavoro, non è un caso che sia stato al Bayern Monaco dodici anni e che abbia vinto tutti. La Fiorentina? Ci ha un po’ sorpresi che sia andato in Italia e alla Fiorentina, tutti pensavano che sarebbe andato in Cina o in Arabia Saudita. Ha fatto una scelta di calcio, sono contento che stia facendo bene alla Fiorentina.