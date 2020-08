Rui Costa: “La Fiorentina merita di tornare presto a vivere delle notti europee”

Rui Costa è intervenuto nello speciale di SkySport dedicato alla finale di CL che si disputerà stasera nella sua Lisbona. Nei ricordi di Rui c’è ovviamente la Fiorentina, che lo portò in Italia nel 1994 prendendolo dal Benfica

Le aspettative sono buone: il primo anno è stato di cambiamento, c’erano tante soluzioni da risolvere. Non è stato fatto quel campionato che il club sperava, ma credo che i presupposti per fare molto bene in futuro ci siano. Firenze merita questo, è una città che mi sta sempre nel cuore. Merita di tornare a vedere quelle notti europee che abbiamo vissuto insieme.