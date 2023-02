Rubinho: “Cabral e Dodò, stesse difficoltà. Sirigu più affidabile di Gollini”

Fiorentina ? "Da un punto di vista psicologico e anche fisico, per giocare ogni tre giorni devi avere una programmazione diversa che avere un singolo impegno a settimana. Sarà una partita importante e difficile, le due squadre devono giocare per vincere e ottenere punti importanti per la classifica. Sarà una bella partita come sempre".

I 'verdeoro' e le porte girevoli

Cabral? "In Svizzera ha fatto molto bene, attirando tante attenzioni. Venendo dall'estero i primi anni in Italia si soffre un po', è normale che con l'investimento fatto abbia un po' di pressione. Credo che tra poco possa venire fuori e aiutare i viola". Dodò? "Vale lo stesso discorso. Nel calcio italiano servono almeno due anni per capire come funziona difensivamente. In Italia si lavora tanto sulla parte tecnica e tattica della partita, un giovane che arriva in un campionato importante come la Serie A ha bisogno di tempo". Sirigu? "Viene a mettere pressione su Terracciano, è un secondo portiere affidabile come non lo è stato Gollini. È un portiere esperto, può dare una mano dentro e fuori dal campo".