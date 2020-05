Rossitto: “Iachini ha un bel feeling con Firenze, perché cambiare? Ecco chi può essere il colpo da 90”

Centrocampista viola ai tempi del Trap in panchina, ma pure nei due anni successivi vincendo una Coppa Italia, Fabio Rossitto, oggi allenatore, ha parlato anche di Fiorentina a tuttomercatoweb.com:

Mi auguro che Beppe Iachini, un tecnico molto in gamba, possa restare alla Fiorentina. E’ capace ed ha un ottimo feeling con la città, non vedo perché bisognerebbe cambiare. Poi se la società vuole un altro profilo, un giovane alla De Zerbi ad esempio, è un altro discorso… Chi consiglio a Pradè per il prossimo mercato? Il grande colpo potrebbe essere l’acquisto di Rodrigo De Paul: a Firenze amano i veri numeri 10 e lui si sentirebbe importante, ricevendo molto affetto.