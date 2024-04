Romano: “Italiano lascerà la Fiorentina il piano è chiaro. I viola cercano altro”

Fabrizio Romano conferma quello che è noto da tempo, Italiano andrà via da Firenze. Ma la società si sta già preparando al sostituto

Ormai è noto a tutti che Vincenzo Italiano lascerà la Fiorentina a fine anno, e tutti sembrano concordare su ciò. Anche il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano lo racconta. Infatti secondo la fonte il piano è chiaro per entrambe le parti. L'allenatore è concentrato sul finale di stagione e sugli obiettivi, poi come previsto partirà a giugno. La Fiorentina sarebbe alla ricerca di un altro profilo per la propria panchina