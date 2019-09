Roma, si presenta Kalinic: “Fonseca mi ricorda Sousa. Alla Fiorentina ho fatto anche l’esterno”

L’ex viola Nikola Kalinic ha iniziato l’avventura alla Roma. Ecco le sue parole in sala stampa nel giorno della presentazione:

La Roma è una grande squadra, sono molto contento e spero di fare bene in questa nuova avventura. Con Sousa alla Fiorentina ho giocato anche esterno sinistro. Posso giocare a una o due punte. All’Atletico Madrid giocavamo con una punta, è stata una buona esperienza lavorare con Simeone. Spero di non infortunarmi, voglio giocare di più. Per quanto riguarda la squadra, vedremo partita dopo partita. Trasferimento? Sì, ho temuto che saltasse ma per fortuna ora sono qua. Sono molto contento Similitudini tra Fonseca e Sousa? Conosco bene Fonseca, lui allenava lo Shakhtar e anche io ho giocato in Ucraina. E’ simile a Sousa, vuole giocare con la palla e avere il possesso. E’ un gioco che mi piace.