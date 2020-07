Sul sito dell’A.I.A. troviamo le designazioni per le restanti gare valide per il 36° turno di Serie A. Roma-Fiorentina (fischio d’inizio fissato per domani alle 19:30) è stata affidata a Daniele Chiffi di Padova. Questa la squadra arbitrale completa:

ROMA – FIORENTINA Domenica 26/07 h. 19.30

CHIFFI

DI IORIO – VECCHI

IV: GUIDA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DE MEO