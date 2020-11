Roggi fiducioso: “Prandelli troverà l’attaccante da doppia cifra. Callejon e Ribery…”

Moreno Roggi ha parlato a Radio Bruno del ritorno di Prandelli:

Sono molto fiducioso, penso che la Fiorentina sia un’ottima squadra, Prandelli è un grande allenatore, un conoscitore di calcio. In questo momento c’era bisogno di uno come lui, gli ultimi due campionati sono difficili da decifrare, ci sono diversi giocatori giovani che si devono ancora esprimere e devono dare delle indicazioni al tecnico. Serve un po’ di pazienza, tutto è un po’ falsato visto che gli impegni sono ravvicinati e i contagi sono in agguato. Tra gli attaccanti a disposizione Prandelli troverà sicuramente l’attaccante da doppia cifra, altrimenti a gennaio arriverà quel centravanti che ti fa fare il salto in più. Callejon (l’opinione di Roggi sullo spagnolo) e Ribery sono due grandissimi vecchi. Il fatto che Prandelli parta con un contratto così breve dimostra quanto abbia le spalle larghe. Per l’attacco mi piacerebbe Piatek