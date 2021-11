Rocco, il ritorno più dolce (da non guastare). Il nostro auspicio

Per la Fiorentina è il momento migliore dell'era Commisso, tocca alla società (e al presidente) alimentarlo nel modo giusto

Già nei giorni scorsi sulla questione PIF i toni si sono alzati (fin troppo) ma non è il momento di togliersi altri sassolini o sassoloni dalle scarpe. Ci sentiamo di dirlo, dal nostro piccolo punto di osservazione, non per noi in quanto giornalisti (spesso facile bersaglio) ma solo per il bene della Fiorentina. In questo momento serve cavalcare l'entusiasmo e, possibilmente, anticipare le mosse in vista di gennaio. Colmare le lacune del mercato estivo e fare magari uno sforzo per rendere concreto l'obiettivo Europa, che non sembra così lontano. Italiano e i suoi ragazzi se lo sono meritato.