Roccati a VN – “Lafont grande portiere, per valutare Dragowsky ci vorrà tempo. Ribery…”

Intervenuto da Scarperia ad un torneo di beneficenza di foogolf per raccogliere fondi per Cure2Children, l’ex viola Marco Roccati ha parlato anche dei viola: “La Fiorentina ha avuto un avvio complicato per il mercato e varie vicissitudini societarie, ma si tratta di una squadra forte che può tracciare un percorso di alta classifica. Dragowski o Lafont? Non mi dispiaceva il francese, gli stato dato poco tempo. E’ ancora presto per dire che Dragowski ha risolto il problema portiere, ma ha la qualità per tracciare un percorso importante. Ribery? Sono stato a Monaco più volte, ha grandi qualità e se sta bene farà divertire perché è un calciatore straordinario. In più sono arrivati altri giocatori di qualità come Boateng che potranno dare una mano”.