di Simone Pagnini

Questa volta la scelta fatta da Rizzoli di mandare Rosario Abisso a dirigere Parma-Fiorentina pare molto corretta. Il designatore Nicola Rizzoli ha infatti scelto un fischietto ‘scolastico’ che non sta facendo male in questa stagione, anzi tra i giovani si dimostra attendibile ed è sicuramente adeguato per la partita in questione . Analizzando la classifica delle due squadre la scelta è adatta per fargli fare esperienza e rafforzarsi come arbitro.