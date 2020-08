Ritiro Fiorentina, no a Montecatini: si ricomincia al centro sportivo, amichevoli in stand-by

L’ufficialità dell’inizio del prossimo campionato è stata fissata in queste ore per il 19 settembre. La Fiorentina ha deciso per questo motivo di iniziare il prossimo ritiro tra il 20 e il 22 agosto: la parte principale del lavoro sarà svolta al centro sportivo Davide Astori che però non è dotato di foresteria. I giocatori dunque potrebbero andare in ritiro in albergo come prima delle partite o molto più semplicemente lasciati liberi di tornare a casa la sera. Inoltre, per adesso, non è stata fissata nessuna amichevole. Gli organizzatori viola infatti sono in attesa di sapere come muoversi in conseguenza ad un eventuale nuovo protocollo. Cosa necessaria per scoprire se i professionisti potrebbero sfidare dilettanti o squadre di serie B o C per potersi preparare al nuovo campionato. Insomma, per ora è certo soltanto il raduno di Campo di Marte mentre appare del tutto tramontata l’ipotesi Montecatini (LEGGI QUI). Tutto il resto verrà stabilito passo dopo passo dopo eventuali comunicazione della Figc.