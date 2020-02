Rita Antognoni non ci sta: “Sono inca****a, una multa così mai al mondo. Siete b*******”

Rita Antognoni non ci sta. La moglie di Giancarlo ha preso male la multa che è stata comminata a suo marito per il post partita di Juventus-Fiorentina (LEGGI QUI). La signora Rita ha affidato a Facebook il suo duro commento sulla vicenda. “Sono inc****ta nera, ma nera che di più non si può!! B******i! Una multa così mai al mondo e ribadisco b******i!” la sue parole. La Fiorentina ha già annunciato che farà ricorso (LEGGI QUI).