Ripresa, ancora in corso incontro tra Aic e Club

Secondo quanto riportato da Sky Sport, continua il lavoro della Serie A per arrivare alla ripartenza. Dopo le parole di Gravina, ora l’incontro in corso è tra l’Aic, associazione dei calciatori, e i club, per discutere insieme del protocollo. Secondo le indiscrezioni , i calciatori sarebbero d’accordo nel modificare il protocollo sulla quarantena. Nessuna società, inoltre, ha convocato i giocatori per il ritiro di lunedì