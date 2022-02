Riganò categorico: “Il Sassuolo ha già vinto il suo campionato”

Il commento sulla sfida di questa sera tra i viola e i neroverdi

Christian Riganò , ex attaccante viola, è intervenuto ai microfoni del Pentasport in vista della sfida di questa sera a Reggio Emilia. Ecco le sue parole:

Sulla nuova avventura all'Africo , di cui Riganò sarà il nuovo allenatore: "Ci giochiamo la vittoria del campionato, è una grande sfida. Speriamo di fare il meglio possibile per ottenere qualcosa di importante"

Sul Sassuolo: "All'andata fu una partita spettacolare, con una rimonta incredibile dei Viola. Sono due squadre che vogliono giocare a calcio. Lo scudetto del Sassuolo ogni anno è la salvezza.. Hanno momenti in cui hanno continuità di risultati e altri in cui fanno fatica. Mi auguro che siano ancora gasati dalla trasferta di San Siro, così magari ci lasciano qualcosa (ride, ndr). Sono una squadra che concede tanto, ma davanti riescono a far male. Hanno un bell'impianto di gioco, con un allenatore che si è dimostrato molto bravo". Ma ripeto, loro il campionato l'hanno già vinto salvandosi a metà stagione."