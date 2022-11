Riganò: “Ieri mancata cattiveria. Cabral deve capire una cosa”

L'ex bomber viola, Christian Riganò, ha parlato durante il Pentasport di Radio Bruno della sconfitta della Fiorentina di ieri a San Siro contro il Milan: "È stata una bellissima Fiorentina, ma non cattiva. Abbiamo avuto 6/7 occasioni per fare gol. Dovevamo portarla a casa. Non ero contento nemmeno del pareggio, figuriamoci del 2-1. Ieri è stata superiore in tutto, ha messo il Milan alle corde. Amrabat ieri ha fatto una prestazione spaventosa. Rimane il rammarico per quello che poteva essere, perché negli ultimi metri, vicino alla porta, abbiamo sbagliato tanto. Se rimangono questi anche dopo il Mondiale c'è da divertirsi".