Micah Richards ricorda i tempi passati alla Fiorentina e racconta l’impatto di Momo Salah nel gennaio di quella stagione 2014/15. “Fin dal primo allenamento ho detto ‘wow, diventerà una star’. Dribblava tutti e si prendeva gioco dei difensori. L’unica cosa che mi ha sorpresa è il numero di gol che è arrivato a segnare. Sapevo che sarebbe diventato un giocatore in grado di fare la differenza e far sembrare stupidi i suoi avversari, ma non pensavo che avrebbe segnato con questa continuità” ha detto Richards a BT Sport.