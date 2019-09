Ribery, un modello per i compagni e uno sponsor per chi guarda Firenze

Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore della Fiorentina, Rachid Ghezzal ha parlato anche di Franck Ribery, suo compagno in viola:

Ribery ha fatto una carriera incredibile e aiuterà i giovani a crescere sia fuori che dentro il campo. In Francia è un modello, per me e per tutti gli altri giocatori. Questo perché è partito da zero, dal suo quartiere. Con determinazione e tanto lavoro è riuscito arrivare a grandi livelliIn Francia è un modello, per me e per tutti gli altri giocatori