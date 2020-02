Ribery, passi in avanti. Via le stampelle, nei prossimi giorni sarà in Germania: la tabella di recupero

Il Corriere Fiorentino si sofferma su Franck Ribery e le sue condizioni di salute: fra due giorni o al massimo lunedì tornerà in Germania per far rimuovere le viti dopo la stabilizzazione della sindesmosi tibio-peronale. Il peggio è alle spalle, una volta rientrato a Firenze il francese comincerà l’ultimo step della riabilitazione e potrà pian piano riprendere l’attività agonistica. Intanto ha già lasciato le stampelle, non gli servono più per camminare.