Ribery: “La Superlega non mi piace. Juventus? Abbiamo bisogno di punti”

Le parole dell'attaccante viola

L'attaccante viola Franck Ribery ha parlato a Sky Sport prima di Fiorentina-Juventus: "Siamo in una situazione difficile e abbiamo bisogno di punti in tutte le partite per salvarci. La Juventus è una bella squadra, come ho detto ai miei compagni dobbiamo giocare tranquilli e fare la nostra partita".