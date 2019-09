Ribery ha trovato casa: abiterà poco fuori Firenze

Franck Ribery ha trovato casa. Il francese, “re” di San Siro tanto da esser stati applaudito anche dai tifosi del Milan, abiterà in una villa in zona collinare di Bagno a Ripoli con la moglie Wahiba Belhami e i suoi cinque figli: Hizya, Shahinez, Seif, Mohammed e l’ultima – nata nel febbraio scorso – Keltoum Chérifa Marie-Pierre. A favore della scelta per Bagno a Ripoli ha pesato anche la presenza, in via del Carota, sopra Ponte a Ema, della International school of Florenze dove Ribery pare intenzionato ad iscrivere i figli. Lo scrive quiantenla.it.

MUGHINI ELOGIA RIBERY: “NON E’ UN GIOCATORE, MA UN ARTISTA