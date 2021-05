Ribery e Barrow: il derby islamico dell’Appennino

Ribery e Barrow sono i trascinatori di Fiorentina e Bologna, ed entrambi stanno affrontando il Ramadam

Franck Ribery e Musa Barrow, due volti diversi, due protagonisti annunciati del Derby dell'Appennino. Come racconta il Corriere dello Sport, i due giocatori, distanti per provenienza geografica ed età, sono accomunati dalla profonda fede islamica. Entrambi i giocatori arriveranno alla sfida di domani osservando rigorosamente il Ramadan, e non si sono mai posti il problemi nonostante le difficoltà che ne derivano. Entrambi i giocatori sono devotissimi, Barrow da sempre, Ribery invece si è convertito grazie alla moglie Wahiba. In un momento delicato per la stagione di entrambi, sicuramente avranno un appiglio in più nella fede.