Retroscena – i viola erano a un passo da un giovane talento 2002

Avrebbe potuto vestire il viola, ma così non sarà. Un giovane talento classe 2002, secondo Calciomercato.com, è stato molto vicino alla Fiorentina. Si tratta di Adil Aouchiche (), centrocampista molto promettente che era in forza al PSG. Secondo il retroscena riportato, nelle scorse settimane la squadra viola e anche la Juventus avevano avuto contatti importanti con l’entourage del ragazzo francese, che però alla fine è rimasto in Ligue1, scegliendo il Saint-Etienne per giocare con continuità. La decisione era già stata presa.