Resp. biglietteria ACF: “Ripartiamo dai 29mila abbonati, squadra si merita stadio pieno”

Il responsabile della biglietteria della Fiorentina, Ivan Affibbiato, è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Speriamo di avere il pubblico delle grandi occasioni, partiamo da 29mila abbonati. Speriamo di riempire il Franchi, la squadra ne ha bisogno, ha fatto vedere qualcosa d’importante a gennaio. I prezzi sono in linea con quelli di una gara di fascia bassa. Ci sono anche le promozioni. In più tutte le scuole di Firenze hanno ricevuto il nostro invito per la Maratona e la Curva Ferrovia. Abbiamo invitato anche il Comitato Regionale Toscano. Sabato facciamo il tifo e non creiamo problemi. Portare qualcosa di viola allo stadio? Stiamo già studiando qualcosa per la prossima stagione. Comunicato che la Curva Fiesole non è esaurito, ci sono poco meno mille posti a disposizione.